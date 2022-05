Mentre in Lombardia risale la positività fanno discutere le parole di Fabrizio Pregliasco. “In autunno ci sarà un’ondata di 20 milioni di contagi, un terzo degli italiani, lo dico perché sarà utile saperlo prima per esser preparati”. Le parole del virologo e docente dell’Università Statale di Milano riportate dall’Ansa non lasciano certo ben sperare. In un momento in cui nella lotta al Covid si va verso un ritorno alla normalità, il professore guarda al futuro e torna a parlare di possibili restrizioni dopo l’estate e di una nuova ondata di contagi. Necessario dunque nel periodo estivo essere prudenti e non vanificare gli sforzi fatti.

I numeri di oggi in Lombardia

Intanto i dati di oggi indicano in Lombardia un nuovo rialzo del tasso di positività salito al 14,7% (ieri era al 9,7%).

A fronte di 15.979 tamponi processati – come sempre nei weekend il numero si riduce – i nuovi positivi sono 2.351. Negli ospedali salgono i ricoveri in terapia intensiva (si aggiungono infatti 3 pazienti, il totale è di 38), in calo di 5 invece i malati nei reparti ordinari (dove complessivamente ne restano 1.094). Si contano altri 21 decessi.

I nuovi casi suddivisi per provincia. Milano ne conta oggi 771. 358 Brescia. 236 Monza e Brianza. Appena sotto i 200 Bergamo (dove se ne registrano 192). Sono 6 i territori sotto ai 100 contagi compreso il Comasco, dove sono 87. I numeri più bassi a Sondrio e Lodi con 35 nuovi positivi ciascuno.