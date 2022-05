Como. E’ diventato un caso politico la candidatura alle prossime elezioni comunali di Como, nella lista Agenda Como 2030, di Doha Zaghi, 31 anni, in arte “Lady Demonique”, come riporta l’Ansa “mistress protagonista online di video hot”. La lista Agenda Como 2030 è nella coalizione a sostegno della candidatura a sindaco Barbara Minghetti e esprime candidati di Azione, Italia Viva, +Europa e Volt. Zaghi, in particolare, è espressione di Azione, il movimento di Carlo Calenda. Il caso ha sollevato numerose polemiche.

“La mia candidatura è un segnale per capire realmente se possiamo vivere senza pregiudizi, sessismo e avvicinarci a quell’Europa e a quell’America tanto ammirata, in caso contrario l’Italia sarà solo la provincia dell’Arabia Saudita”, ha scritto sulla propria pagina Facebook Zaghi.



La vicenda è in evoluzione perché Calenda, in un tweet pubblicato ieri ha detto: “Come ovvio non conoscevo i trascorsi della signora in questione. Se si trattasse di fatti privati nulla questio, ma direi che non ci sono i presupposti perché sia una candidata di Azione. Domani me ne occuperò”.