Recupera l’economia lariana ma le aspettative per il 2° trimestre su industria e artigianato registrano un rallentamento. Emerge dall’“Analisi congiunturale 1° trimestre 2022 Industria, artigianato, commercio e servizi” realizzata dall’ufficio Studi e statistica della Camera di Commercio di Como-Lecco.

Economia lariana, commercio e servizi ancora sotto i livelli pre Covid

Il progressivo recupero dell’economia lariana dopo l’avvio della crisi pandemica del 2020 prosegue: quasi tutti gli indicatori del comparto industriale tornano superiori alla media del 2019. A Como soltanto la produzione rimane inferiore mentre ordini e fatturato registrano un aumento, rispettivamente del 4,7% e del 2,8. Per l’artigianato a Como solo il fatturato torna superiore alla media 2019 a fronte del -4,7% della produzione e del -2,7% degli ordini. Nel terziario invece il volume d’affari resta ancora al di sotto dei livelli pre Covid, sia per il commercio che per i servizi.

Per Como le aspettative rispetto alle previsioni del 1° trimestre 2022, peggiorano per tutti gli indicatori: occupazione, domanda estera e interna e infine produzione. Stessa situazione per gli indicatori del comparto artigianato. Positive invece le aspettative del commercio e dei servizi, sia per l’occupazione che per il volume d’affari.

“Nel 1° trimestre 2022 prosegue il recupero dell’economia lariana – spiega Marco Galimberti, presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco – Tuttavia il volume d’affari del commercio e dei servizi è ancora inferiore a quello registrato nel 2019. Il calo delle ore di cassa integrazione e l’incremento del numero di imprese sono segnali incoraggianti. Le aspettative del settore manifatturiero per il prossimo trimestre sono, come prevedibile, influenzate dalle incertezze che caratterizzano l’attuale contesto internazionale. Decisamente più ottimistiche le previsioni espresse dal comparto commercio e servizi”.

