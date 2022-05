Gara2 di playoff, Cantù ha concesso il bis e si è portata sul 2-0 nella serie dei quarti di finale contro Forlì. Al PalaDesio ieri sera successo della formazione di coach Marco Sodini contro la compagine romagnola: il tabellone alla fine segnava 71-62. Forlì però ha dato filo da torcere ai brianzoli, che hanno faticato non poco per riuscire ad avere la meglio. I parziali dei primi tre tempi sono stati infatti 13-19, 25-17 e 12-17. Nell’ultima frazione, però, la sferzata decisiva dell’Acqua S.Bernardo, che ha messo la freccia e si è portata avanti con un secco parziale di 21-9. Migliori marcatori per Cantù sono stati Trevon Allen, con 14 punti, e Stefan Nikolic, con 12.

“Credo che avessimo bisogno di una partita come questa, nervosa e non giocata benissimo” ha detto alla fine l’allenatore di Cantù, Marco Sodini. “La prima era andata un pochino troppo liscia, per meriti nostri naturalmente. Nel secondo match, alcuni dei nostri meriti di gara1 sono comunque rimasti, perché siamo stati capaci di tenere Forlì con una bassa percentuale dal campo, ovvero il 36,4%. Tuttavia, non mi è piaciuta la nostra eccessiva frenesia in avvio. Avevamo bisogno di innervosirci e di provare a uscirne con le nostre gambe. Lo dico anche nell’ottica della serie. In questa circostanza siamo stati capaci di sfruttare le nostre rotazioni lunghe, andando alla ricerca di quello che poteva essere il quintetto più performante al momento giusto”.

Dopo gara2 di playoff, il terzo confronto sarà giovedì sera a Forlì alle 20.30. Per Cantù un match point: una nuova affermazione significherebbe passaggio al turno successivo. L’eventuale quarto confronto sarà disputato sabato alla stessa ora nella città romagnola. Per il quinto, se dovesse essere necessario, appuntamento fissato a martedì 17 maggio di nuovo al PalaDesio.