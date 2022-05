Società dei Palchettisti: il concerto per i 258 anni. Appuntamento martedì 7 giugno alle 18 presso la Sala Bianca del Teatro Sociale di Como.

In Nomine Domini

In Nomine Domini… è l’incipit dell’atto notarile con il quale il 7 giugno 1764 si costituisce la Società dei Palchettisti di Como. Nel mentre, a Londra, un bambino di otto anni di nome Wolfgang Amadeus Mozart componeva la sua prima Sinfonia. Musica che verrà suonata durante il concerto.

Un anniversario non necessariamente legato a un particolare centenario o decennale, che vuole celebrare quegli intrecci che legano storia e cultura cittadina, eccellenze comasche e arte musicale, da festeggiare con un evento.

Il concerto vedrà l’esibizione dell’Orchestra Franz Terraneo con violino solista il comasco Davide Alogna e 20 archi. Inoltre verrà esposto l’atto del Notaio Giuseppe Gorini con il quale venne costituita la Società dei Palchettisti.

L’evento è organizzato insieme ad AsLiCo, una collaborazione florida che guarda al futuro.

Le parole del presidente della Società dei Palchettisti

“Si tratta davvero di un grande concerto non solo per la caratura dei musicisti coinvolti ma anche per l’impressionante numero degli orchestrali. 20 archi in Sala Bianca non si sono forse mai visti tutti insieme”. Ha puntualizzato il Presidente della Società Palchettisti Claudio Bocchietti.

“E in sala, la sera del concerto, grazie alla collaborazione con il Direttore dell’Archivio di Stato dott. Francesco Conte, sarà fisicamente presente l’atto del Notaio Giuseppe Gorini del 07.06.1764. La Società Palchettisti, seguendo la propria tradizione e la propria aspirazione, torna con questo concerto protagonista dell’offerta culturale comasca”.

L’incontro con l’Orchestra Franz Terraneo servirà a tener viva la memoria del maestro comasco che tanto lasciò il segno a Como come didatta e come concertista di rilievo nelle prestigiose stagioni cameristiche tenute per quasi un secolo in Sala Bianca dall’Ente Bossi, di cui i Palchettisti furono diretti organizzatori dal 1950 insieme alla Società del Casino.