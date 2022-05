Controlli della Guardia di Finanza in bar e pizzerie della provincia di Como. Le Fiamme Gialle lariane hanno scoperto sei lavoratori in “nero” e cinque irregolari.

I Finanzieri della Compagnia di Olgiate Comasco hanno scoperto, in tre pizzerie nei comuni di Solbiate con Cagno, Appiano Gentile e Bizzarone, tre persone di nazionalità italiana e una afgana “in nero”. Mentre in un bar di Olgiate Comasco hanno trovato un altro lavoratore italiano anche in questo caso impiegato in “nero”.

Inoltre, i Finanzieri della Compagnia di Erba, nell’erbese, hanno scoperto un lavoratore irregolare italiano intento a lavorare in un bar.

Controlli anche in città. Le fiamme gialle in un ristorante di Como, hanno scoperto un lavoratore irregolare, di nazionalità italiana. In altri due bar, sempre in città, hanno trovato altri tre lavoratori italiani irregolari e uno in “nero” di nazionalità rumena.

L’attività delle Fiamme Gialle ha l’obiettivo di arginare la diffusione dell’illegalità e dell’abusivismo nel sistema economico, a tutela delle imprese e dei professionisti che operano nella piena e completa osservanza della legge e a tutelare proprio la parte più debole in un rapporto di lavoro, ossia i lavoratori.