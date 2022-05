Cantù torna in campo. Questa sera alle 20.45 la formazione brianzola è attesa a Forlì dalla gara3 dei playoff per la promozione in serie A. La formazione allenata da coach Marco Sodini è in vantaggio per 2-0 contro i romagnoli in una serie che prevede il passaggio al turno successivo dopo tre successi. La vincitrice del confronto Cantù-Forlì affronterà in semifinale la squadra che uscirà dalla sfida Ravenna-Torino. Ravenna è avanti, come l’Acqua S.Bernardo, per 2-0.

Questa sera a Forlì nel team brianzolo mancherà ancora il play Zack Bryant, la cui assenza nei primi due match è stata comunque ben compensata dal nuovo arrivo del mercato, Luca Vitali.

Per Cantù, questa sera, dunque un match point: una nuova affermazione significherebbe passaggio al turno successivo. L’eventuale quarto confronto sarà disputato sabato alla stessa ora nella città romagnola. Per il quinto, se dovesse essere necessario, appuntamento fissato a martedì 17 maggio di nuovo al PalaDesio.