Fermato per un controllo in via Gallio a Como. Scoperti due involucri di droga nel portafogli in uno c’erano quasi 5 grammi di eroina e nell’altro cocaina.



Ieri pomeriggio intorno alle 16 quando gli agenti delle volanti della polizia di stato si sono avvicinati a un uomo che si è dimostrato sin da subito nervoso.



Nel frattempo le verifiche in banca dati hanno permesso di scoprire che l’uomo – italiano 44 enne residente a Lipomo – era già noto alle forze dell’ordine per spaccio di stupefacenti. Estesa quindi la perquisizione anche all’abitazione. Trovati altri due involucri con più di tre grammi di hashish e materiale per il confezionamento.

Denunciato a piede libero il 44enne.

