Inseguimento della polizia locale di Cantù. Gli agenti hanno bloccato ieri mattina un’auto fuggita all’alt a un posto di blocco in via Giovanni da Cermenate. Nel tentativo di fuggire il conducente della vettura, una Fiat Punto, ha speronato la macchina della polizia locale. Gli agenti sono comunque riusciti a bloccare il fuggitivo in via Milano.

L’uomo, un 50enne di Seregno, nascondeva in macchina una dose di cocaina. E’ stato denunciato per essere fuggito all’alt, per la velocità pericolosa, il sorpasso, il passaggio con il semaforo rosso e la guida di un veicolo sospeso dalla circolazione. L’autovettura è stata sottoposta a fermo e all’uomo è stata ritirata la patente. Il 50enne si è poi rifiutato di sottoporsi ai controlli tossicologici ammettendo di aver assunto cocaina. E’ stato denunciato anche per resistenza e per il rifiuto di effettuare i test.