Autostrada A9 traffico e code, sabato mattina di passione per chi si è messo in viaggio e di conseguenza rallentamenti in città. Molti automobilisti, infatti, nel tentativo di bypassare il caos si immettono sulla viabilità cittadina. Il sito di Autostrade per l’Italia segnalava a metà mattina coda tra Como Grandate e Como Monte Olimpino, a causa dei lavori. E poi ancora tra Chiasso e Como Centro sempre per lavori.

Si aggiunge poi a Fino Mornasco la chiusura dell’entrata fino alle 21:00 di oggi in entrambe le direzioni per lavori. L’entrata consigliata verso Lainate è quella di Lomazzo Nord. In direzione Como, quella di Como Centro.

Al caos dei giorni lavorativi dunque si aggiunge quello dei weekend.







Il cantiere sulla A9

La conferma della fine del cantiere sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso arriva da Autostrade per l’Italia che ribadisce che i lavori saranno sospesi il 25 maggio con l’obiettivo di ripristinare la viabilità prima della festa dell’Ascensione in Svizzera quando in molti sceglieranno di attraversare il confine per una gita o una breve vacanza.