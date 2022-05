Impianti sportivi da riqualificare, concessioni più lunghe per le associazioni, quartieri e parchi da far vivere anche con lo sport. Previsto un consigliere delegato che, insieme con l’assessore alla partita, sarà un referente diretto per l’amministrazione.

Giornata dedicata allo sport per la candidata sindaco di Como del centrosinistra, Barbara Minghetti.

Per piscina, palazzetto e Campo Coni di Muggiò la parola d’ordine è “accelerare”. Poi la proposta di uno skatepark nello spazio posteriore dell’autosilo Val Mulini.

Al centro del programma anche la riqualificazione dello Stadio Sinigaglia e dell’intera zona che deve vedere in campo risorse pubbliche e private e una concessione più lunga per la società.

Presentazione della lista

Nella stessa giornata poi a Tavernola al parco Traù, la presentazione ufficiale – sempre in chiave sportiva – della lista Minghetti, La Svolta Civica. 32 persone: 16 donne e altrettanti uomini. Con un obiettivo comune: “Guardare al futuro con programmazione”.