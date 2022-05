Un altro serio incidente ieri sera in via Napoleona a Como, ancora all’altezza del curvone. Intorno alle 22.30 schianto tra auto e moto.

Due i feriti, il motociclista e un’altra persona coinvolta. Portati agli ospedali Sant’Anna di San Fermo della Battaglia e Cantù in codice giallo, quindi media gravità.

Inevitabili le conseguenze sulla viabilità. Per consentire le operazioni di soccorso è stata chiusa la strada in salita verso Camerlata, traffico deviato in via Teresa Rimoldi. La circolazione è stata ripristinata intorno alle 23.30. Rilievi affidati alla polizia locale.