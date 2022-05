Otto candidati sindaco, 15 liste e un esercito di quasi 500 aspiranti consiglieri comunali. Con la chiusura dei termini per la presentazione delle liste è ufficialmente scattata la corsa verso le elezioni amministrative del prossimo 12 giugno, quando i cittadini di Como eleggeranno il nuovo sindaco, successore di Mario Landriscina. Si voterà su una sola giornata dalle 7 alle 23. L’eventuale ballottaggio sarà il 26 giugno.

I candidati in corsa per la poltrona più alta di Palazzo Cernezzi sono passati da sette a otto, con l’aggiunta last minute di una ulteriore lista civica. Tra meno di trenta giorni è atteso il primo verdetto per il Comune di Como. E’ molto probabile che sarà necessario anche il secondo turno, con il ballottaggio, per arrivare al nome del nuovo sindaco.

I nomi dei candidati sindaco

In ordine alfabetico, ecco dunque i nomi dei candidati che aspirano alla carica di sindaco, partendo proprio dall’ultimo ad entrare in corsa, Roberto Adduci, Comitato Assemblee Popolari. Fabio Aleotti si presenta alla guida della lista Como in Movimento. Stop inceneritore. Per la coalizione formata da Civitas e il Bene Comune la candidata è Adria Bartolich. Vincenzo Graziani guida la lista di Verde è Popolare. Corsa solitaria anche per Italexit con Francesco Matrale. E’ sostenuta da cinque liste la candidata del centrosinistra Barbara Minghetti. Sono tre invece le liste presentate dal centrodestra a sostegno dell’aspirante sindaco Giordano Molteni. Alessandro Rapinese per Rapinese sindaco chiude l’elenco dei nomi in corsa per sostituire Mario Landriscina.

I confronti

I candidati sindaco si confronteranno in diretta su Etv giovedì 19 e giovedì 26 maggio. Confronto finale al Teatro Sociale di Como venerdì 10 giugno.

Venerdì 27 maggio Etv presenterà invece in diretta i candidati consiglieri. Tutti gli aspiranti ad un posto a Palazzo Cernezzi avranno a disposizione un minuto per presentarsi in diretta dagli studi di Etv in via Sant’Abbondio 4. Sessanta secondi per raccontare chi sono e le loro idee e i progetti per la città.