Baci sul Lario per Fedez e Chiara Ferragni. Nuova gita sulle rive del Lago di Como per la coppia italiana più glamour. Non a Menaggio, come in occasione delle ultime trasferte, ma sulla sponda che si trova di fronte, in una esclusiva struttura di Blevio. Come da tradizione, una escursione documentata sul “social” Instagram dalla coppia, con baci, sorrisi e anche una piacevole escursione in barca, che in una giornata calda come quella di ieri è stata senza dubbio tonificante.

