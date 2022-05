Finale scudetto di basket in carrozzina. La Deco Metalferro Amicacci Abruzzo ha conquistato il primo round della serie tricolore 2022 di serie A Fipic (Federazione italiana pallacanestro in carrozzina). I canturini della Briantea84 sono stati sconfitti per 70-67 in una gara ricca di emozioni giocata in un PalaMeda gremito: più di 1000 gli spettatori presenti. Clima delle grandi occasioni, spirito da portare al prossimo weekend quando a Giulianova si giocheranno gara due e gara tre scudetto (sabato 21 maggio, ore 17 e domenica 22 ore 15.30).

Prima frazione di studio e di equilibrio (14-11 per la UnipolSai), poi gli abruzzesi hanno spaccato la partita con un secondo quarto chiuso 20-9, complici due triple dell’ex Adolfo Berdun (saranno 5 poi nei 40’). Dopo l’intervallo è stata tutta un’altra Briantea. La squadra allenata da Marco Tomba ha riportato in parità la sfida (48-48). Nel finale si è giocato sui dettagli, e nel punto a punto degli ultimi secondi ha avuto la meglio l’Amicacci.

“Gara uno è andata, sapevamo sarebbe stata una partita difficile” ha commentato coach Marco Tomba. “Già in Coppa Italia la sfida era stata punto a punto. Siamo andati sotto di sette, abbiamo rincorso per tutta la partita, per poi pareggiarla e ribaltarla. Con le bombe di Berdun e con nostre difficoltà a difendere abbiamo preso troppo scarto negli ultimi secondi e non siamo riusciti a vincere. Studieremo questa partita e dovremo andare in Abruzzo a giocare sabato con l’obiettivo di portare la sfida a gara tre domenica”.