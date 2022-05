Missione compiuta: in un terzo e tiratissimo confronto contro Milano nella finale dei playout di pallanuoto femminile, la Como Nuoto ha conquistato la salvezza. Nel derby lombardo disputato a Monza, le lariane si sono imposte per 12-11 e hanno ottenuto il pass per giocare in A1 anche nel torneo 2022-2023. Alla piscina Pia Grande almeno trecento persone hanno sostenuto le “Rane rosa” in un incontro molto equilibrato ( 2-3, 3-3, 4-3, 3-2 i parziali).

Una stagione esaltante (la prima in A1 per la squadra cittadina) ma allo stesso tempo logisticamente difficile, con la chiusura della piscina di Muggiò e gli allenamenti organizzati in varie piscine del Nord Lombardia e, con temperature certo non favorevoli, nell’impianto all’aperto di viale Geno. Ma alla fine missione compiuta per la truppa allenata da Stefano “Tete” Pozzi.

“Nella gara decisiva le ragazze hanno messo il cuore e giocato da vera squadra” ha commentato il dirigente della Como Nuoto Martino Romanò. “Una annata dura, con le gare disputate lontano da Como e una organizzazione settimanale decisamente complicata. Ma la società ci ha sempre creduto: un grazie al presidente Mario Bulgheroni, ai tifosi e ai ragazzi del settore giovanile che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno”.