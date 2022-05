Ribaltone in serie B di calcio femminile. Le ragazze del Como Women, coronando un lungo inseguimento, ad una giornata dalla fine del torneo hanno scavalcato il Brescia e si sono insediate al primo posto in graduatoria. Nove le affermazioni consecutive delle biancoblù che domenica a Ponte Lambro attendono la Roma per un match point che vorrebbe dire promozione in serie A.

Nelle gare disputate ierii, il Como Women si è imposto per 3-1 in trasferta contro il Cortefranca, mentre il Brescia non è andato oltre l’1-1 esterno con il Cesena. Le lariane hanno ora 57 punti, le bresciane 56. Domenica prossima a Ponte Lambro l’ultimo turno, con le padrone di casa che attendono il fanalino di coda Roma, mentre il Brescia ospita il Palermo, penultimo.

Nella partita esterna con il Cortefranca per il Como Women è giunto, come detto, il nono successo esterno consecutivo. Prova autorevole delle lariane che fin dall’inizio del match hanno mostrato le loro intenzioni. Il vantaggio delle ospiti al 38′ del primo tempo con Alison Rigaglia e il raddoppio in pieno recupero con Greta Di Luzio. Il 3-0 è stato di Elisa Carravetta al 26′ della seconda parte, mentre Sonja Kiem ha segnato la rete della bandiera al 46′. Ribaltone in serie B, dunque, e ora conto alla rovescia per l’ultima gara di campionato contro la Roma.