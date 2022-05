Rissa fuori dalla discoteca, poliziotti accerchiati, spintonati e minacciati da decine di ragazzi. Un agente è stato colpito con un pugno da un giovane e anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale, intervenuti a loro volta con la polizia per riportare la calma, sono stati insultati e minacciati. Sette alla fine i giovanissimi portati in questura e denunciati.

I poliziotti delle volanti sono intervenuti alle 16 di ieri pomeriggio per la segnalazione di un litigio fuori da un locale in via Sant’Abbondio. Una discussione che stava degenerando in rissa all’arrivo degli agenti. I poliziotti hanno identificato quattro ragazzi per portarli in questura. Nel frattempo però, altri ragazzi che erano all’esterno della discoteca hanno iniziato ad insultare e spintonare gli agenti presenti. Sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale.

Tre ragazzi in particolare hanno continuato a incitare gli altri alla violenza e uno di questi ha sferrato un pugno a un poliziotto e ha provato a fuggire, inseguito e bloccato in via Italia Libera. I tre sono stati portati in questura, come i quattro fermati in precedenza. Sono tutti comaschi tra i 19 e i 22 anni. Denunciati a vario titolo per resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale e per ubriachezza molesta.