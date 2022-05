Sissi vince il premio della critica ad “Amici”. Non è arrivato il primo posto assoluto – conquistato dal cantante Luigi Strangis – ma non sono mancate le soddisfazioni per i due artisti comaschi (Sissi e Alex) nella finalissima di “Amici”, andata in onda ieri sera su Canale 5. Per la trasmissione condotta da Maria De Filippi ascolti altissimi e record al televoto, con oltre 5,4 milioni di preferenze espresse dagli spettatori.

Come detto, il successo è andato al cantante e polistrumentista Luigi Strangis, che, oltre ai 150mila euro di premio, si è anche imposto nella classifica delle radio. I giornalisti (tra cui il comasco Andrea Laffranchi del “Corriere della Sera”) hanno invece assegnato il premio della critica alla lariana Sissi. Per lei 50mila euro in gettoni d’oro. Silvia “Sissi” Cesana, 23 anni, cantautrice e musicista, è nata a Erba. Figlia unica, vive a Merone, con la madre. Il canto è sempre stata una sua passione. È entrata a far parte della classe di Amici con un banco immediato a fine ottobre perché fortemente voluta da tutti i professori e ha scelto di essere seguita da Lorella Cuccarini. Nella votazioni ha peraltro preceduto, in duello tutto comasco Alex (Alessandro Rina), 21 anni, cantautore e musicista originario di Turate.

Ma lo stesso Alex non è uscito dallo studio a mani vuote. A lui è stato dato il Premio Oreo (con 20mila euro in gettoni d’oro), con una giuria che ha espresso la sua valutazione in base a parametri tecnici. L’artista lariano è cresciuto dividendosi tra la provincia di Como (dove vive con la mamma e la nonna) e l’Inghilterra (dove abita suo papà). Ha iniziato a cantare e a suonare il pianoforte grazie al padre e dopo aver studiato musica in Inghilterra si è messo alla prova suonando live in giro per Londra. Da adolescente ha iniziato a scrivere i suoi brani. Il suo ingresso ad Amici fin dalla prima puntata a settembre come allievo di Lorella Cuccarini, con il consenso di tutti i professori.

Il turatese Alex riceve il Premio Oreo

La conduttrice Maria De Filippi