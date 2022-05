Raccolta differenziata a Como. Da lunedì 23 maggio e fino al 9 luglio 2022 sarà possibile il ritiro della dotazione annuale dei sacchi per la raccolta differenziata anno 2022-2023. Per poter ritirare il kit i cittadini di Como dovranno presentarsi nella sede comunale di via Somigliana nella settimana indicata in base al quartiere (o zona) di appartenenza.



La distribuzione comprende 50 sacchi in polietilene di colore trasparente per la raccolta dell’indifferenziato, 100 sacchi (sempre in polietilene) colore giallo semi-trasparente per la raccolta degli imballaggi in plastica e 100 sacchi di carta per la raccolta dell’organico.

I cittadini per poter ritirare il kit dovranno presentarsi con la tessera Ecopass. È possibile delegare un parente o un conoscente con delega scritta o consegnandogli la propria tessera Ecopass, da esibire al momento del ritiro kit.

Per tutti i dettagli, consultare il sito del Comune di Como o clicca QUI