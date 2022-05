Secondo intervento della polizia locale in via Pastrengo, nella ex tinto-stamperia diventata da tempo un rifugio per i senzatetto. Dopo le 8 persone denunciate ieri, questa mattina sono proseguite le operazioni di sgombero. Sono state trovate e allontanate dall’area dismessa altre due persone. Per entrambe è scattata la denuncia per invasione di terreni ed edifici, oltre che per la violazione delle norme sull’immigrazione. Si trattava infatti di immigrati irregolari.

L’attività di sgombero dell’ex fabbrica è iniziata ieri e coinvolge l’unità operativa interventi sul territorio e l’unità operativa sicurezza urbana della polizia locale di Como, con pattuglie in divisa e in borghese.

“L’intervento di sgombero e pulizia – ha fatto sapere il Comune di Como – è stato attivato in seguito a un accordo tra l’attuale e la futura proprietà. Questo anche grazie a un incontro convocato dal settore Pianificazione del territorio. L’operazione riguarda anche l’area circostante il fabbricato dismesso”.

“L’ex fabbrica – aggiunge Palazzo Cernezzi – già inserita nell’elenco degli immobili dismessi finalizzati a interventi di riqualificazione, è stata più volte oggetto di ordinanze dirigenziali e sindacali. Questo grazie agli uffici del settore Urbanistica, che hanno svolto un’azione di costante monitoraggio anche alla luce di numerose segnalazioni pervenute dalla prefettura e dai cittadini residenti”.