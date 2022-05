Viadotto dei Lavatoi di Como, finalmente dopo rinvii e lungaggini arriva una data di apertura. “A fine mese e precisamente il 31 maggio i lavori termineranno”. Ad annunciarlo è il sindaco di Como, Mario Landriscina.

Viadotto dei Lavatoi

“Confidiamo nel fatto che non si verifichino nuovi ritardi così da poter riaprire il cavalcavia ai mezzi pesanti a fine maggio dopo le prove di carico”, aggiunge il primo cittadino. Si tratta di interventi di consolidamento e messa in sicurezza del cavalcavia che collega le vie Oltrecolle e Canturina chiuso, attraverso sbarramenti in cemento, a camion e pullman dall’estate 2017 per gravi problemi strutturali. Una delle prime questioni che hanno interessato la giunta Landriscina e che dopo cinque anni di mandato potrebbe finalmente chiudersi.

I problemi legati all’approvvigionamento dei materiali, l’aumento dei prezzi e passaggi burocratici che si sono rivelati più lunghi del previsto si sono abbattuti anche sul cantiere per la messa in sicurezza del viadotto dei Lavatoi facendo slittare, più volte, la riapertura ai mezzi pesanti.

Il cantiere sul viadotto è iniziato a marzo dello scorso anno.

Parcheggio in Santarella

Il sindaco ha fatto poi il punto su un altro cantiere cittadino. Il nuovo parcheggio nell’area Ticosa davanti all’edificio della Santarella. Sopralluogo questa mattina del primo cittadino assieme ai tecnici comunali per vedere gli interventi realizzati e cosa resta ancora da fare. “E’ stata completata la posa del porfido lungo i passaggi pedonali sul lato di via Sant’Abbondio – spiega Landriscina – A breve la ditta incaricata è pronta a ultimare l’asfaltatura per poter aprire il nuovo parcheggio per la prima settimana di giugno”.