Sono state diffuse le nuove date per le prestazioni di diagnostica. Da domani sarà possibile prenotare gli appuntamenti per il mese di giugno, messi a disposizione da Asst Lariana.

La sperimentazione ha preso il via nel mese di maggio e l’obiettivo è l’ampliamento dell’offerta delle prestazioni sanitarie ambulatoriali nei giorni festivi, nella fascia pomeridiana dei giorni pre-festivi e nella fascia oraria serale dei giorni feriali. Il “pacchetto” di proposte prevede una distribuzione dell’offerta sui presidi ospedalieri di Cantù e di Menaggio, di San Fermo e di via Napoleona. La sperimentazione per adesso è limitata alle prestazioni di diagnostica per immagini quali Tac, mammografie e risonanze magnetiche.

Nei giorni festivi sono stati messi a disposizione appuntamenti nelle domeniche 5 e 12 giugno all’ospedale di Cantù dalle 9 alle 13, nelle domeniche 19 e 26 giugno all’ospedale Sant’Anna sempre dalle 9 alle 13.

Per la fascia pomeridiana dai giorni pre-festivi si potrà prenotare per sabato 4 giugno in via Napoleona dalle 14 alle 19, sabato 11 giugno all’ospedale di Cantù dalle 14 alle 18, sabato 18 giugno in via Napoleona dalle 14 alle 19, sabato 25 giugno all’ospedale Sant’Anna dalle 14 alle 18.

Per la fascia oraria serale dei giorni feriali il personale sarà a disposizione lunedì 6 giugno all’ospedale di Menaggio dalle 20 alle 24, martedì 21 giugno all’ospedale di Cantù dalle 20 alle 24, lunedì 27 giugno all’ospedale di Menaggio dalle 20 alle 24.

Come prenotare

Per prenotare serve l’impegnativa del medico curante, il codice fiscale e la tessera sanitaria. Il cittadino può fare riferimento ai consueti canali: telefonando al call center regionale, utilizzando i servizi di prenotazione online o anche l’App sul proprio cellulare oppure recandosi in farmacia o negli sportelli Cup delle singole strutture sanitarie.