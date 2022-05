Colombo dirigerà Lazio-Verona all’Olimpico. Grande gioia per l’arbitro comasco e per la sezione Aia cittadina. Andrea Colombo è stato infatti chiamato a dirigere la partita dello stadio Olimpico, in programma sabato alle 20.45. Una bella soddisfazione per il fischietto lariano, alla sua prima stagione in serie A e B dopo la promozione della scorsa estate.

Per Andrea Colombo è la terza chiamata da arbitro titolare nella categoria più importante. L’esordio con Torino-Empoii, poi Verona-Udinese ed infine il match a Roma di dopodomani. Senza dimenticare le numerose chiamate come “quarto uomo”, su tutte quella per Juventus-Roma, quando il suo compito era anche di tenere sotto controllo i due allenatori, personaggi del calibro di Josè Mourinho e Massimiliano Allegri.

Fatto curioso, Andrea Colombo è nato nel 1990, l’anno dei Mondiali disputati in Italia e vinti dalla Germania di Lothar Mattheus. E le sue chiamate in A sono state nelle città che ospitarono quell’evento. In due casi nello stesso stadio (Bentegodi di Verona e Olimpico di Roma), mentre nel capoluogo piemontese il comasco ha fischiato all’Olimpico-Grande Torino. Nel 1990 i match iridati furono invece disputati al “Delle Alpi”, che è stato poi abbattuto. Il nuovo impianto, ricostruito dalla Juventus, ora si chiama Allianz Stadium.