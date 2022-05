Briantea84 alla “bella” per lo scudetto 2022 di basket in carrozzina. La UnipolSai Briantea84 oggi a Giulianova ha battuto la Deco Metalferro Amicacci Abruzzo per 55-47, portando la finalissima della serie tricolore sull’1-1. Ogni discorso è rinviato a domani, domenica 22 maggio, quando alle 15.30 si assegnerà lo scudetto 2022 con la “bella” per il titolo tricolore. Nel primo match, disputato in Brianza, erano stati gli ospiti ad avere la meglio. Domani, dunque, di nuovo a Giulianova, la gara decisiva.

“Il primo quarto è stato giocato nel modo in cui ci eravamo prefissati di fare” ha commentato coach Marco Tomba, allenatore della Briantea. “Sapevamo che Giulianova sarebbe rientrata in qualunque modo e così è stato. Abbiamo dovuto sistemare alcuni dettagli, la partita è diventata tosta e siamo stati bravi a reggere psicologicamente contro una formazione che in ogni momento non vuole assolutamente mollare. Domano sarà una partita da tutti dentro e tutti fuori, molto probabilmente salteranno anche le tattiche. Vediamo cosa succederà”.

“Gara tosta contro una squadra forte” ha spiegato il giocatore Filippo Carossino. “Sapevamo che non ci sarebbe stato un domani, non avevamo nessuna possibilità se non la vittoria. Siamo partiti bene con una difesa aggressiva. Poi abbiamo commesso errori banali che non possiamo permetterci a questo livello perché poi si pagano. Però la nostra solidità e la forza mentale ci hanno permesso di rimanere attaccati alla partita, consolidando il vantaggio. L’Amicacci è stata poi brava a rientrare, ma noi abbiamo retto. Ora gara tre in cui ci giocheremo tutto”.