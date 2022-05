Semifinale playoff per la Pallacanestro Cantù. Questa sera il primo impegno della formazione brianzola contro Ravenna. Si gioca al meglio dei cinque incontri. Il primo oggi alle 20.30 al PalaDesio, il secondo, ancora in Brianza, lunedì alle 20.45. Chi passerà il turno incontrerà nella finalissima la vincente del confronto fra Scafati e Piacenza. In casa Acqua S.Bernardo permane il dubbio legato alla presenza in campo di Zack Bryant, ancora alle prese con un infortunio muscolare ma gradualmente sulla via del recupero; per stasera c’è moderato ottimismo per rivederlo in campo.

“Come tutte le semifinali playoff, la serie con Ravenna nasconde mille insidie diverse” commenta coach Marco Sodini, tecnico della Pallacanestro Cantù. “Insidie di una stagione comunque faticosa e che nei giocatori lascia strascichi dal punto di vista fisico e mentale, specialmente negli ultimi due anni, in contesti condizionati dalla pandemia. Servirà avere la giusta lucidità per superare i momenti difficili che, inevitabilmente, tutte le squadre sono chiamate ad affrontare. Quanto a Ravenna, sfidiamo un’avversaria che ha disputato un ottimo campionato. Il roster avversario è composto da un mix di giocatori esperti e giovani: conosciamo i loro punti di forza come loro conoscono i nostri. Cercheremo di imporre il miglior modello di pallacanestro possibile perché è grazie a quello che le probabilità di ottenere risultati aumentano”