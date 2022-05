Como Women promosso in serie A. Grande gioia per il calcio lariano: la formazione biancoblù ha infatti chiuso al primo posto in serie B. Nell’ultimo turno le lariane hanno avuto la meglio con il punteggio di 5-0 contro la Roma nella gara disputata allo stadio Sinigaglia. Grazie a questo successo la formazione allenata da Sebastian De La Fuente ha mantenuto un punto di vantaggio – margine risicato ma decisivo – rispetto al Brescia, che dal canto suo ha superato per 7-1 il Palermo.

Il Como Women promosso dunque in serie A al termine di una stagione appassionante, che ha visto le lariane a lungo in testa. Un calo momentaneo è stato pagato caro, con il sorpasso in vetta ad opera del Brescia. Ma la settimana scorsa, vincendo a Cortefranca – mentre il Brescia pareggiava a Cesena – le biancoblù hanno ritrovato la cima della graduatoria, che hanno mantenuto anche nell’ultimo turno. Le comasche hanno peraltro vinto le ultime dieci partite.

Per tutto il gruppo è stata una giornata di festa. “Una felicità che non si può misurare” ha detto alla fine l’allenatore delle lariane, Sebastian De La Fuente. “Questo è stato un percorso incredibile, pensando ad una partita per volta. Ringrazio tutti per questa opportunità che mi è stata data. La società ci è sempre stata vicina; le giocatrici sono fantastiche. Ho poi avuto la fortuna di avere al mio fianco uno staff di altissimo livello. Non voglio poi dimenticare i tifosi. Tutti assieme abbiamo conquistato una promozione storica. Il nostro percorso è stato di crescita costante e abbiamo chiuso con 10 vittorie consecutive”.

Il Como Women ha terminato al primo posto nella classifica di serie B femminile con 57 punti. Secondo il Brescia a quota 56, terza la Torres, ben distanziata, a 42. Seguono San Marino e Fortitudo Mozzecane a 41, Cortefranca a 40 e Cittadella a 37.