Un artigiano comasco di 51 anni è morto in un tragico incidente sul lavoro mentre stava lavorando in Spagna, a Madrid. L’uomo, dalle prime informazioni sarebbe stato schiacciato da un muletto in un cantiere edile.

Il 51enne, Maurizio Citati, residente con la famiglia a Lazzate, in provincia di Monza e Brianza, era originario di Lazzate. La tragedia in Spagna è avvenuta venerdì, mentre l’artigiano stava lavorando in un cantiere. Gli inquirenti di Madrid sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Grande dolore a Rovellasca e a Lazzate. Maurizio Citati, sposato e padre di un figlio, era attivo nella società sportiva Ardor Lazzate, che ha postato un messaggio di cordoglio.

“A.C. Ardor Lazzate piange la prematura scomparsa di Maurizio Citati, membro del consiglio direttivo della Società, nonché padre di Nicoló, tesserato Gialloblù classe 2007. Commossa, tutta la Società partecipa sentitamente al dolore che ha colpito la moglie Silvia, il figlio Nicoló e l’intera famiglia”

“Come un fulmine a ciel sereno – prosegue il post – Maurizio, all’improvviso, è volato in cielo. E lascia un vuoto enorme in tutti noi: sincero, generoso, buono come il pane. Uno degli artefici delle recenti opere di ristrutturazione del Centro Sportivo, ha contribuito per anni alla causa Gialloblù mettendosi a disposizione sotto qualsiasi veste. In cucina, al bar, in campo, negli spogliatoi. Ovunque. Ex dirigente accompagnatore, Mauri, come lo chiamavano tutti, era soprattutto un nostro grandissimo amico. Una di quelle persone che ti entrano nel cuore e sono destinate a restarci per l’eternità. Uno di cui non puoi fare a meno. Un vero Uomo Ardor che, ne siamo certi, ci mancherà tantissimo. Ciao Mauri, ciao Amico: sarai per sempre uno di noi. Ti vogliamo bene”