Indagini dei carabinieri di Como dopo che una ragazza di 22 anni è stata soccorsa, nella notte tra venerdì e sabato, nuda e in stato confusionale a Cavallasca, in mezzo al bosco. La giovane è stata portata in ospedale al Sant’Anna.

L’allarme

Ancora da chiarire i contorni della vicenda. A dare l’allarme sarebbe stata la mamma della ragazza, che ha ricevuto notizie preoccupanti dalla figlia e si è fatta inviare la posizione per capire dove fosse. La 22enne era arrivata in macchina nella zona boschiva. All’arrivo degli operatori della Croce Rossa e dei vigili del fuoco, era nuda e appariva in stato confusionale. Sono arrivati i carabinieri di Como per avviare gli accertamenti.

I soccorsi

Gli abiti della ragazza erano sparsi attorno alla macchina e la giovane avrebbe detto di non ricordare cosa fosse accaduto. Aveva finito il turno di lavoro e poi sembra che avesse raggiunto la zona in auto, probabilmente seguita da un’altra vettura. Dopo i soccorsi, la 22enne è stata portata in ospedale per accertamenti.

Gli accertamenti

I carabinieri stanno cercando di chiarire cosa sia acceduto. Effettuati accertamenti per verificare se la ragazza abbia subito violenze e per chiarire se avesse assunto alcol o sostanze stupefacenti.