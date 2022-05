Centri estivi comunali per i bambini dai 0 ai 6 anni. Dopo la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte delle famiglie, l’amministrazione comunale ha organizzato il servizio dal 4 al 29 luglio dal lunedì al venerdì dalle 7,45 alle 17,30.

Centri estivi comunali

Si svolgeranno in tre strutture diverse: nella scuola dell’infanzia in Zezio, in quella di via Segantini a Sagnino e il nido di via Lora. Nella delibera di giunta viene inoltre stabilito – in analogia con quanto già effettuato lo scorso anno – di non aumentare le rette.

Info e costi

Il costo settimanale, comprensivo di iscrizione e refezione pasti, è di 86 euro per i bambini con nucleo familiare interamente residente in città e di 101 euro per gli altri con riduzioni per i bambini disabili e per ISEE inferiori a 10.000 euro. Il versamento dovrà essere anticipato e non sono previsti rimborsi.

Gli Uffici provvederanno a contattare le famiglie dei bambini ammessi secondo parametri individuati dalla giunta e a notificare il bollettino di pagamento.

