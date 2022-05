Malore al rally, immediato intervento dei mezzi di soccorso. Ieri mattina al Rally della Valle Intelvi nel corso della prima prova di giornata, la “Caslé”, una persona in servizio per la gara – il fotografo Enrico Selva – lungo il percorso ha notato uno spettatore riverso a terra aldilà di una recinzione che aveva evidentemente scavalcato per assistere in sicurezza all’evento.

Verificato il suo stato di incoscienza Selva ha allertato i soccorsi che, a causa della manifestazione sportiva, erano già sul posto, risultando tempestivi quanto provvidenziali. La speciale è stata momentaneamente interrotta e dall’inizio prova è partita un’ambulanza con medico rianimatore ed un’auto-veloce della cosiddetta decarcerazione. Questa ultima è stata utile per forzare l’accesso alla zona in cui versava il malcapitato spettatore, un uomo di mezz’età.

I sanitari hanno prontamente provveduto a soccorrere lo spettatore e a trasferirlo in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Grazie alla presenza dei mezzi di soccorso in loco per il rally – e alla pronta segnalazione del fotografo, che ha notato il malessere dell’appassionato – è stato possibile intervenire con estrema rapidità.