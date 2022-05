Il Lario pronto a riabbracciare Bruce Springsteen. L’artista americano ha annunciato tre concerti in Italia nel 2023 e tra questi spicca una data a Monza. Appuntamento il 25 luglio all’Autodromo Nazionale. Protagonista del grande raduno sarà il Prato della Gerascia, che già negli anni passati ha accolto grandi eventi e concerti internazionali. Per la data in terra brianzola le prenotazioni saranno attive dalle 10 alle 23.59 di lunedì 30 maggio. Gli altri appuntamenti nel nostro Paese saranno il 18 maggio 2023 a Ferrara e il successivo 21 a Roma. Poi, prima del ritorno in Italia, le tappe in Olanda, Svizzera (a Zurigo), Germania, Svezia, Norvegia, Danimarca, Germania e Austria. La serata monzese chiuderà il suo tour europeo.

La speranza dei fans comaschi è che Brucee Springsteen rispetti l’abitudine di concedersi qualche ora di relax sul Lario. Per abitudine il “Boss” soggiorna sempre sulle rive del Lario ed è solito concedersi con la famiglia qualche momento di shopping in centro città. Quando è capitato, Bruce Springsteen si è sempre concesso con grande disponibilità, firmando autografi o accettando di posare a fianco dei suoi ammiratori per qualche scatto.