A fronte di 44.607 tamponi effettuati, sono 4.330 i nuovi casi Covid in Lombardia. Il tasso di positività sale dall’8,5% segnalato ieri al 9,7% registrato oggi.

Tornano a salire i pazienti in ospedale, sono 5 in più -749 in totale- i malati nei raparti ordinari, 2 in più i ricoverati in terapia intensiva, che ora sono 36.

I decessi segnalati da Regione Lombardia nelle ultime 24 ore sono 6.

Covid. Positività al 9,7% e sei decessi

I nuovi casi divisi per provincia sono:

Milano: 1.469 di cui 605 a Milano città;

Bergamo: 349;

Brescia: 548;

Como: 251;

Cremona: 124;

Lecco: 150;

Lodi: 115;

Mantova: 155;

Monza e Brianza: 372;

Pavia: 231;

Sondrio: 72;

Varese: 340.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 44.607, totale complessivo: 37.578.671

– i nuovi casi di positività al Covid: 4.330

– in terapia intensiva: 36 (+2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 749 (+5)

– i decessi, totale complessivo: 40.422 (+6)

Scuola in Ospedale

Una iniziativa importante volta a tutelare il diritto all’istruzione degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere attraverso il servizio di ‘Scuola in Ospedale’ e il servizio di ‘Istruzione domiciliare’. È quanto prevede il protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e l’Ufficio scolastico regionale (Usr) contenuto nella delibera approvata dalla Giunta, su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, di concerto con l’assessore all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione.

Implementare le rete di Scuola in Ospedale

Il protocollo ha valenza triennale. Regione e Usr si pongono in particolare l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di reti tra scuole, strutture sanitarie regionali ed enti locali per sostenere i servizi di ‘Scuola in Ospedale’ e ‘Istruzione domiciliare’. E, ancora, ancora implementare i servizi dell’attuale Rete di Scuole in Ospedale per garantire un’azione ancora più capillare ed efficiente per gli studenti.