Filippo Nardi, giocatore del Como nell’ultima stagione, è intervenuto ieri sera in diretta nel programma di Etv “L’anteprima del Barbiere”. Il centrocampista, giunto in prestito dalla Cremonese, sul suo futuro non si è sbilanciato anche se non si è nascosto dietro troppi giri di parole. La sua intenzione è di mettersi alla prova nella Cremonese, neopromossa nella massima categoria.

“Il mio futuro? E’ tutto da definire – ha spiegato – Apprezzo i progetti della società lariana e la volontà di procedere a piccoli passi con l’obiettivo della serie A. Sul Lario mi sono trovato benissimo. Il mio sogno, però, voglio essere sincero, è giocare in A fin da quando sono piccolo. Vorrei giocare le mie carte con la Cremonese, visto che dovrei partire in ritiro con loro. Potrei avere poche possibilità di essere confermato. Ma, se anche così fosse, mi piacerebbe avere l’opportunità di mettermi in mostra in quel contesto, poi si vedrà”.