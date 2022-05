Fermato per un controllo gli trovano la droga nel marsupio. Ieri sera ore 20.40 circa gli agenti delle volanti della questura di Como hanno fermato, un ragazzo in via Lissi a Rebbio. E’ apparso subito nervoso alla vista degli agenti. Un primo controllo ha permesso di scoprire che nel marsupio, il giovane 17enne, aveva un involucro di cellophane contente sostanza stupefacente, risultata poi essere hashish per un totale di 37 grammi, oltre a 120 euro in contanti e un bilancino di precisione. E’ stato arrestato in flagranza di reato. Il giovane peraltro è risultato già noto alle forze dell’ordine. Ed era sottoposto all’affidamento in prova. Informata la procura dei minori di Milano, è stato trasferito al centro di prima accoglienza per minori una volta ultimati gli atti.