Festa in Svizzera e caos in autostrada e in città.

Un binomio che si ripete e a cui i comaschi sono oramai abituati. Oltreconfine oggi si celebra la festa dell’Ascensione (Qui è disponibile il calendario delle festività elvetiche). Molti svizzeri, ma anche numerosi italiani che in Svizzera lavorano, stanno approfittando del lungo ponte, e si sono messi in viaggio verso le località del Sud.

Code e rallentamenti sull’autostrada A9, dove in mattinata si sono registrati incolonnamenti alla barriera di Grandate. In occasione della festa, inoltre, la dogana merci è stata chiusa: una situazione che si ripercuoterà con ogni probabilità sul traffico dei tir già domani, con lunghe file di camion in attesa di oltrepassare il confine.



In mattinata traffico intenso soprattutto tra Chiasso e Como centro e lunghe code di auto – come detto – in entrata alla barriera di Grandate.

Ma per chi arriva dalla Svizzera l’incolonnamento è iniziato molto prima. A metà mattinata segnalata più di un’ora e mezza per attraversare il Gottardo. I rallentamenti erano iniziati già ieri sera, poi nella notte la situazione è migliorata ma dalle prime ore di stamattina la viabilità si presentava di nuovo congestionata.

Per consultare la situazione in tempo reale è possibile collegarsi al sito di Austostrade per l’Italia.

