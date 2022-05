Match-point per la Pallacanestro Cantù. La squadra brianzola questa sera torna in campo alle 20.30 per gara3 della semifinale playoff di serie A2. Si gioca al meglio dei cinque incontri. I primi due match, disputati al PalaDesio, hanno registrato le affermazioni della squadra di coach Marco Sodini. L’Acqua S.Bernardo ha dunque la possibilità di piazzare il colpo decisivo. Di fronte, però, ci sarà una formazione che nelle partite finora disputate ha sempre lottato fino all’ultimo e che farà di tutto per ribaltare la situazione a proprio favore.

Chi passa il turno affronterà in finale la vincente di Scafati-Assigeco Piacenza. Anche in quest’altra serie c’è una squadra avanti 2-0 ed è Scafati, che, come Cantù, può già provare a chiudere la serie oggi in Emilia (squadre in campo alle ore 20.45).

Cantù si presenta alla gara del PalaCattani al completo. Non è a rischio la presenza di Matteo Da Ros: il giocatore ha subito una botta nel corso di gara1, accusando alcuni fastidi anche nella seconda sfida, ma scenderà ugualmente in campo. Anche Zack Bryant non è al meglio, ma è pronto a dare il suo contributo.