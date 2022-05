Tuffo nel lago a Como in viale Geno, in gravissime condizioni un giovane, probabilmente straniero. Soccorso anche un amico che era con lui e che fortunatamente invece sarebbe in buone condizioni. I due ragazzi, 17 e 18 anni, si sarebbero tuffati, sembra anche con altri giovanissimi, attorno alle 21. Uno dei giovani però non sarebbe più riemerso.

Gli amici hanno subito dato l’allarme e hanno chiesto aiuto, attirando l’attenzione delle tantissime persone presenti in viale Geno. Rapida la mobilitazione dei soccorsi. In viale Geno sono intervenuti i vigili del fuoco con i sommozzatori, tre ambulanze e l’automedica, oltre alla polizia di Stato e agli agenti della polizioa locale di Como.

Uno dei ragazzi è stato subito recuperato e riportato a riva, in buone condizioni. L’altro ragazzo è stato recuperato dai sommozzatori e affidato alle cure del personale sanitario. E’ stato trasportato all’ospedale Sant’Anna in condizioni purtroppo molto gravi. Accertamenti della polizia per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.