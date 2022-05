Elezioni a Como. Prosegue la sfilata dei big della politica in città in vista delle amministrative.

Dopo l’arrivo, ieri, del leader della Lega, Matteo Salvini, a sostegno del candidato sindaco di Como del centrodestra Giordano Molteni, lunedì alle 18.30 in piazza Verdi è attesa Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. Non è la prima volta per Meloni che già il 5 maggio scorso aveva fatto tappa in città, sottolineando la compattezza del centrodestra.



“Sarà un’altra spinta per affrontare gli ultimi giorni della campagna elettorale” ha scritto sui social il candidato Molteni. Meloni terrà – come detto – il comizio in piazza Verdi. Nell’occasione sarà presentata ai cittadini la squadra di Fratelli d’Italia che affianca Molteni.