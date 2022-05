E’ morto questa mattina in ospedale il ragazzo di 17 anni che ieri non è più riemerso dopo un tuffo nel lago a Como in viale Geno, dove stava facendo il bagno con alcuni amici. Il giovane è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco ed è stato portato al Sant’Anna in condizioni gravissime. Purtroppo questa mattina dall’ospedale è arrivata la notizia della morte.

Il ragazzo, tedesco di origini turche, si è tuffato attorno alle 21 di ieri sera e non è riemerso. Gli amici hanno dato subito l’allarme e i soccorsi sono stati rapidi. Il 17enne però è rimasto sott’acqua circa mezz’ora ed è arrivato in ospedale in condizioni disperate.

Accertamenti della polizia della questura di Como per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Anche un amico del 17enne è stato soccorso e recuperato dai vigili del fuoco ma fortunatamente in buone condizioni.