Matrimonio sul Lario per Gianni Morandi. Fine settimana in città per il popolare artista, per un impegno privato. Gianni Morandi ha infatti partecipato ad un matrimonio. Amico della famiglia della sposa, da quanto trapelato, Morandi era tra gli ospiti dell’evento, e ha poi partecipato al ricevimento a Villa del Grumello.

Anche se la presenza era per amicizia e non per motivi artistici, non è mancato comunque in suo intermezzo musicale benaugurante, con un paio di canzoni proposte agli altri partecipanti, che hanno ovviamente gradito. Tra le proposte il brano con cui Morandi è arrivato terzo al Festival di Sanremo 2022, “Apri tutte le porte”, con il coro di tutti i presenti ad accompagnarlo.

Fatto curioso, prima di arrivare sul Lario lo stesso Morandi sulla sua pagina ha pubblicato un simpatico filmato intitolato “Pronto alla cerimonia” in cui espone ai suoi fans la preparazione per l’evento: in pratica si è cambiato in una piazzola in autostrada dove si è mostrato prima in canottiera e poi pronto con l’abito indossato per il suo sabato lariano.

Gianni Morandi già qualche anno fa si era fatto vedere sulle rive del lago per un momento dedicato ad una coppia di amici. Nel 2014 a Bellagio aveva infatti preso parte alla celebrazione dei 50 anni di matrimonio di Adriano Celentano e Claudia Mori. Non era mancata una immagine nelle vie del paese scattata dalla moglie Anna.