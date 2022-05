Monza in serie A. Per la prima volta nella sua storia la squadra brianzola ha conquistato il pass per la massima categoria. Nella seconda gara di finale playoff, dopo aver vinto all’andata in casa per 2-1 contro il Pisa, i biancorossi di mister Giovanni Stroppa si sono imposti per 4-3 al ritorno all’Arena Garibaldi.

Partita rocambolesca, decisa ai supplementari, dopo che al 90′ il punteggio era di 3-2 per i toscani. Perfetta parità, quindi, con la necessità di prolungare l’incontro. Sotto gli occhi del patron Silvio Berlusconi, decisive le reti del Monza all’overtime di Luca Marrone al 96′ e di Christian Gytkjaer al 101′: 3-4 il finale e Monza in serie A.

“La squadra è stata straordinaria. Ha conquistato una promozione incredibile” ha commentato alla fine Giovanni Stroppa.

Mister Giacomo Gattuso

Il torneo di serie B si è dunque chiuso con la promozione in serie A del Lecce e di due lombarde, la Cremonese e il Monza. Ai playout è invece retrocesso il Lanerossi Vicenza, che ha accompagnato in C Pordenone, Alessandria e Crotone. Sempre più delineato dunque, il gruppo della stagione 2022-2023, di cui farà parte il Como 1907 con alla guida il confermato allenatore Giacomo Gattuso.

Ci sarà poi da valutare la crisi di due società: Reggina e Benevento. Il club calabrese è alle prese con la problematiche legate all’arresto del suo presidente, Luca Gallo. A Benevento il presidente Oreste Vigorito ha ufficialmente manifestato l’intenzione di non iscrivere la squadra al prossimo campionato e di volerla cedere al sindaco della città.

Dalla A sono retrocesse Cagliari, Genoa e Venezia, dalla C sono invece già salite SudTirol, Bari e Modena. Proprio dalla C manca l’ultimo verdetto, con la quarta promossa: la finale sarà tra Palermo e Padova, che hanno eliminato, rispettivamente, FeralpiSalò e Catanzaro. I match sono in calendario il 5 e 12 giugno.

Il girone 2022-2023

Ascoli, Bari, Benevento, Brescia, Cagliari, Cittadella, Como, Cosenza, Frosinone, Genoa, Modena, Parma, Perugia, Pisa, Reggina, Spal, SudTirol, Ternana, Venezia e una tra Padova e Palermo.