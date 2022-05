Gattuso confermato. Manca solo la conferma ufficiale del Como 1907, ma la scelta della guida tecnica della squadra per la prossima stagione è ormai definita. Anche nel campionato 2022-2023 l’allenatore degli azzurri sarà mister Giacomo Gattuso.

L’accordo è stato già raggiunto con il mister che nel 2021 ha conquistato la promozione in serie B e che nel 2022 ha guidato la squadra alla salvezza con largo anticipo. Una decisione che fino a qualche settimana non era così scontata. Anzi. ad un certo punto tutto faceva pensare ad una separazione. Anche alcune dichiarazioni dello stesso Gattuso sembravano quasi presagire un addio. Ma dopo gli incontri fra le parti si è optato per una scelta di continuità.

La conferma di Gattuso sarà tra i temi della puntata odierna dell’Anteprima del Barbiere, la trasmissione calcistica di Etv in onda questa sera poco dopo le 20.

Il campionato prosegue intanto con playoff e playout. Per gli spareggi promozione questa sera alle 20.30 si gioca la sfida di andata tra Benevento e Pisa. Domani alle 20 appuntamento con il derby lombardo Brescia-Monza. Venerdì 20 maggio, invece, ritorno per il confronto dei playout che mette in palio la salvezza. Il Cosenza riceve il Vicenza. All’andata hanno vinto i veneti per 1-0.

In vista della composizione del girone del prossimo torneo di B si attendono gli esiti di serie A e C. Dalla massima categoria sono già scesi Genoa e Venezia. La terza sarà una tra Cagliari e Salernitana.

Dalla C manca una formazione, che uscirà dai playoff. In corsa otto squadre. Proprio oggi sono in programma le sfide d’andata del secondo turno nazionale. I confronti sono Entella-Palermo, FeralpiSalò-Reggiana, Monopoli-Catanzaro e Juventus Under 23-Padova. Sono già state promosse Bari, SudTirol e Modena.