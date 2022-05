Inizio di settimana a rischio caos viabilità in città.

Domani il viadotto dei Lavatoi di Como sarà chiuso dalle 9 alle18 per effettuare le prove di carico. Si tratta della prima delle due prove previste, grazie alla quale sarà poi possibile riaprire il transito ai mezzi pesanti. Gli ultimi interventi nell’ambito del cantiere che ha interessato il cavalcavia che collega la via Oltrecolle alla Canturina.

Il viadotto dei Lavatoi sarà inaccessibile in entrambe le direzioni, compreso il sottopasso, all’altezza delle rotonde di via Oltrecolle e di via Canturina. Inoltre sarà chiusa la corsia tra via del Lavoro e via Canturina in direzione di via Canturina. Rimarrà percorribile il senso opposto da via Canturina verso via del Lavoro.

Nel corso del giorno successivo, verificati gli esiti delle prove, saranno rimossi i new jersey che limitano l’accesso.

Il ponte è stato chiuso ai mezzi pesanti nell’estate del 2017.