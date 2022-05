Vittoria del Canturino sul traguardo di Brinzio. Ennesima soddisfazione per la società del presidente Paolo Frigerio, che nel 2022 festeggia 120 anni di vita. Un traguardo celebrato con una mostra di cimeli storici alla Corte San Rocco.

Tornando all’attualità, oggi è arrivato il successo in provincia di Varese, sul tracciato da Fagnano Olona e Brinzio. Gara sulla distanza di 105 chilometri, per la categoria Juniores, che ha visto il successo di Simone Zanini. Una doppietta per i sodalizi della città del mobile, visto che al secondo posto si è piazzato, a 9 secondi, Dario Igor Belletta, del Gb Team-Pool Cantù.

Le soddisfazioni per il Club Ciclistico Canturino sono giunte anche dal settore femminile. In Veneto, in provincia di Padova, all’Euganissima Flanders Juniores, terzo posto per Elisa Valtulini, portacolori della squadra femminile brianzola. Il successo è andato a Michela De Grandis, 17enne di Castelfranco Veneto.