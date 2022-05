Cinque atleti della Briantea84 di basket in carrozzina in Nazionale. Dal 7 giugno l’Italia sarà impegnata in Abruzzo per un quadrangolare contro Canada, Polonia e Spagna. Tra i 15 atleti convocati da coach Carlo Di Giusto, cinque, come detto, sono della UnipolSai Briantea84 Cantù: Filippo Carossino, Simone De Maggi, Driss Saaid, Giulio Maria Papi e Luka Buksa. La formazione brianzola poche settimane fa si è laureata campione d’Italia 2022.

Il raduno si concluderà il 12 giugno ed è organizzato nell’ambito delle celebrazioni per il quarantesimo anniversario dell’Amicacci Abruzzo. Giulianova, Alba Adriatica e Pineto sono le città che ospiteranno le sfide, tutte visibili in diretta streaming dall’emittente Super J e condivise sui canali di comunicazione della Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina). Il successivo raduno degli azzurri è in programma dal 15 al 22 luglio a Tirrenia.