Matrimonio vip sul Lario: la splendida cornice di Villa Olmo sarà ancora una volta teatro di cerimonie di nozze. E’ in arrivo il miliardario inglese – ancora top secret il nome – che ha chiesto la disponibilità dell’antica dimora e del parco circostante per circa un mese, dal 6 giugno al 4 luglio. La richiesta è arrivata nelle scorse settimane in Comune. Il corrispettivo previsto per Palazzo Cernezzi è da record visto che la cifra supera il milione di euro: un milione e trecentomila euro la somma esatta.

Como, Villa Olmo

Matrimonio vip sul Lario, Villa Olmo blindata dalla prossima settimana

Gli ospiti sono attesi via terra e via lago, dove potranno attraccare a un pontile galleggiante creato per l’occasione. Il pontile sarà utilizzato anche come palco per gli ospiti del maxi ricevimenti per poter assistere allo spettacolo pirotecnico. I fuochi partiranno da chiatte galleggianti posizionate nello specchio d’acqua davanti alla celebre villa del lago. Preparativi in corso nei prossimi giorni per allestire una festa da mille e una notte. Villa Olmo e il suo parco saranno dunque blindati al pubblico per un mese.

Il Comune – attraverso un’ordinanza – ha disposto la regolamentazione temporanea della circolazione nella zona di Villa Olmo per lasciar spazio a furgoni e camion per gli allestimenti in villa. Così a partire dalla prossima settimana scatterà l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Cantoni e piazzetta Marinai d’Italia a partire dal 6 giugno fino al 4 luglio e ancora divieto di sosta anche nel parcheggio del lido in via per Cernobbio sempre dal 6 giugno al 4 luglio.

Non sarà l’unico matrimonio vip a essere festeggiato a Villa Olmo. A inizio settembre un’altra coppia vip – di cui al momento non si conosce la nazionalità – avrebbe fatto richiesta a Palazzo Cernezzi di disporre della villa per una tre giorni. In questo caso non si sa il corrispettivo, ma sicuramente sarà nettamente inferiore rispetto all’altra cerimonia.