Primo intervento per gli agenti della polizia di Stato con il taser, la pistola a impulsi elettrici da lunedì scorso in dotazione agli agenti di Como. E’ bastato che i poliziotti delle volanti mostrassero la nuova arma in dotazione per fare in modo che un uomo si bloccasse. E’ stato poi arrestato.

L’intervento degli agenti delle volanti ieri, dopo la segnalazione in piazza Vittoria, attorno alle 11, di una violenta aggressione. Un uomo di 55 anni, ferito con un tondino di ferro, è stato soccorso e portato in ospedale. Ha una prognosi di 21 giorni per le ferite riportate.

Gli agenti delle volanti, dopo aver ascoltato la vittima e un testimone, hanno rintracciato e fermato nella zona dell’autosilo di via Auguadri il presunto responsabile, un 42enne turco senza fissa dimora. Alla vista della polizia l’uomo si è alzato con fare minaccioso. Sapendo che aveva un’arma, l’agente ha estratto il taser, mostrandolo al sospettato e intimandogli di alzare le mani e stendersi a terra.

Alla vista dell’arma, l’uomo si è subito bloccato e ha collaborato con gli agenti. I poliziotti hanno subito sequestrato il tondino di ferro, apparso sporco di sangue, con il quale l’uomo avrebbe ferito il 55enne in piazza Vittoria. Il 42enne è stato arrestato con l’accusa di lesioni aggravate. Processato oggi con rito direttissimo, ha patteggiato un anno di reclusione ed è stato sottoposto all’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.