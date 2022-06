Terza linea del forno crematorio di Como, via libera dalla giunta di Palazzo Cernezzi all’indirizzo operativo per rinnovare l’impianto del cimitero Monumentale di Como.

Dopo quattro anni di stop – fermo dal giugno 2016 – il forno crematorio è tornato in funzione in piena pandemia. Era infatti maggio del 2020 quando l’impianto, dopo una lunga manutenzione, è stato riattivato.

Terza linea del forno crematorio di Como

Ora la richiesta del Comune a Regione per ottenere i fondi per programmare un intervento di ammodernamento delle due linee di cremazione esistenti e allo stesso tempo realizzarne una terza per incrementare il numero di cremazioni.

“A fine 2020 l’amministrazione ha partecipato alla manifestazione di interesse regionale per lo sviluppo degli impianti di cremazione in Lombardia – si legge nel documento approvato dal Comune – Tenuto in considerazione che l’attuale impianto risale a 15 anni fa, si prospetta la necessità di poter programmare a medio e lungo termine un intervento di potenziamento”. Infine l’amministrazione fa sapere che l’intervento richiesto prevede la continuità del servizio di cremazione per tutta la durata del cantiere.