“La politica e la democrazia hanno bisogno delle donne”. Queste le parole della ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, arrivata a Como per sostenere Barbara Minghetti, candidata sindaco del centrosinistra. Ma al centro del dibattito non solo la leadership femminile. Anche gli asili nido e il lavoro.

“Il Pnrr è la grande occasione per risolvere un problema atavico nel nostro paese. Noi oggi abbiamo il 27% della disponibilità dei posti per i bambini tra gli 0 e i 3 anni. Non ci devono più essere liste d’attesta. Le famiglie devono poter accedere a questi servizi fondamentali”

“Con i 4,6 miliardi del Pnrr”, ha spiegato la ministra, il Governo “vuole arrivare al 50% della copertura nel 2026”. “E ci sono poi i 20 miliardi per il Family Act e l’assegno unico universale”. “A Como, volano per la ripartenza anche gli investimenti su lavoro femminile e giovanile” ha sottolineato la ministra. “Como deve diventare luogo di opportunità per i giovani. Deve diventare una terra dove i giovani possano investire” ha concluso Bonetti.